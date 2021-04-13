بطريرك الإسكندرية للروم الأرثوذكس يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

جدة - نرمين السيد - تقدم البابا ثيودروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم الأرثوذكس، مع صاحب السيادة المتروبوليت نقولا مطران طنطا وأعضاء المجمع المقدّس وجميع الإكليروس والرعية الأرثوذكسية فى مصر، بتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجميع القائمين على أجهزة الدولة، والمسلمين عامة، بمناسبة شهر رمضان المبارك.





وجاءت رسالة البابا للمصريين كالتالى:

بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أود أن أوجه تمنياتى الأخوية من صميم قلبى إلى جميع أبناء وطننا المسلمين فى أرض النيل المباركة، مرة أخرى هذا العام لا تزال البشرية تعانى من جائحة كوفيد -19، والتى لسوء الحظ أودت بحياة مئات من إخوتنا البشر الذين فقدوا حياتهم فى هذه المعركة غير المتكافئة.

إننا نصلى ليلا ونهارا كى تعود البشرية إلى طبيعتها، ويسود الفرح والأمل على الأرض، وبمناسبة هذا الشهر الكريم إننى أهنئ فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد/ عبد الفتاح السيسى الذى أكن له كل احترام، كما أقدر مساهمة السلطات المصرية فى الحفاظ على صحة إخواننا المواطنين وأيضًا السلام فى أرض النيل.

تمنياتى الشخصية لفخامة الرئيس وشعب مصر المحب للسلام أن يحفظنا الله القدير جميعاً من كل خطر، ويغنينا برحمة الصحة والسلام.

ثيودروس الثانى

بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا من مدينة الإسكندرية العظمى