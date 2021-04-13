على المصيلحى يوجه بمتابعة عمل المخابز ومنافذ صرف التموين خلال رمضان

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، مديرى المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بالمديريات والإدارات النوعية لمتابعة عمل المخابز وإنتاج رغيف الخبز بصورة جيدة، ومنافذ صرف السلع التموينية فى رمضان.





وأشار إلى أنه وجه كذلك مديرى المديريات بالمحافظات وقطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بتسيير حملات يومية لمتابعة الدعم الذى يصرف للمواطن سواء بالمخابز أو منافذ صرف السلع التموينية أو مستودعات الغاز.

وبدأت المخابز اليوم، العمل بالمواعيد الجديدة التى وجه بها الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، طبقا للقرار الوزارى من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة مساء وللتاسعة مساء للمستثناه منها.

وأكد مديرى المديريات أنهم وجهوا حملات على المخابز فى المحافظات التابعة لهم للاطمئنان على جودة رغيف الخبز وكذلك الالتزام بالمواعيد الجديدة، مشيرين إلى توجيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بعمل المخابز حتى الخامسة مساء حتى يستطيع المواطن الحصول على الخبز المدعم قبل الإفطار مباشرة.

وأحمد كمال معاون الوزير المتحدث الرسمى للوزارة، أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، يتابع يوميًا عمل المخابز وكذلك توافر السلع بمنافذ صرف السلع التموينية، ووجه رؤساء شركتى الجملة بضخ المزيد من السلع بالمخازن لصرفها لمنافذ التوزيع بجودة عالية.