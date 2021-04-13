وزير الزراعة يعلن موافقة جنوب السودان على استيراد الدواجن المصرية ومنتجاتها

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بفتح أسواق خارجية جديدة أمام المنتجات المصرية وأيضا تعميق التعاون بين مصر ودولة جنوب السودان الشقيق، وافق رياك ماشار النائب الأول لرئيس جمهورية جنوب السودان على استيراد الدواجن ومنتجاتها من مصر.





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