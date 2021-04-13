صور.. الرقابة الإدارية تنظم يوما رياضيا لأعضائها بالتنسيق مع وزارة الشباب

جدة - نرمين السيد - نظمت هيئة الرقابة الإدارية، يوما رياضيا لأعضاء الهيئة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، تحت رعاية حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.





شارك باليوم الرياضى قيادات وأعضاء الهيئة من خلال ممارسة العديد من الأنشطة الرياضية بداية من تمارين اللياقة البدنية إلى كرة القدم وكرة السرعة والتنس الأرضى، وتنس الطاولة والكرة الطائرة والإسكواش. وفى ختام اليوم تبادل رئيس الهيئة ووزير الشباب والرياضة الدروع التذكارية وتم تسليم الميداليات والكؤوس للفرق الرياضية المتفوقة. يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالصحة العامة واللياقة البدنية لأجهزة الدولة، وتأكيدا من هيئة الرقابة الإدارية على ضرورة الاهتمام بالرياضة لما لها من أثر على الصحة العامة للجسم والوقاية من الأمراض المختلفة.

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