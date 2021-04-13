المترو: تنظيم 1472 رحلة بالخطوط الثلاثة والدفع بقطارات إضافية أوقات الزحام

أكد أحمد عبد الهادى، المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق، أنه يتم تنظيم 1472 رحلة بالخطوط الثلاثة للمترو، موضحا أنه تم إعداد خطة تشغيل مترو الأنفاق طوال فترة شهر رمضان، ويتم بدء العمل فى الخامسة والربع صباحًا بالخطوط الثلاثة، وتخزين آخر القطارات فى الساعة الثانية صباحًا.
وأضاف المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الانفاق، فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هناك قطارات إضافية سيتم الدفع بها فارغة تمامًا فى أوقات الزحام خلال أوقات الذروة الصباحية والمسائية، بجانب تطهير وتعقيم جميع المحطات بالخطوط الثلاثة مع تعقيم جميع المحطات والأماكن التلامسية وتطهيرها وتعقيمها بالكامل.
ولفت المتحدث الرسمى باسم شركة مترو الأنفاق إلى أنه يتم سحب القطارات وإدخالها للورش وتطهيرها من الداخل وغسلها من الخارج بعد انتهاء العمل اليومى، وتطبيق غرامة فورية فى عدم تطبيق أى مواطن الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشى فيروس كورونا، وإذا امتنع عن السداد سيتم تحرير محضر بغرامة تصل لـ 4 آلاف جنيه.
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