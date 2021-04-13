السجن المشدد 6 سنوات لصاحب محل سمك لحيازته هيروين بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، الدائرة الثانية عشر، بمعاقبة صاحب محل سمك ، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لحيازته كمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار، بمدينة العاشر من رمضان.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم على بيومى، وعضوية المستشارين، وائل عمر الشحات، وسامى زين العابدين، والوليد حسين أحمد، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب.

تعود أحداث القضية رقم 423 لسنة 2021 جنايات قسم ثان العاشر من رمضان، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثان العاشر، يفيد قيام النقيب محمود حسانين معاون مباحث قسم ثانى العاشر من رمضان، تنفيذا لإذن النيابة العامة من ضبط ضبط " إسلام أ إ" 31 سنة صاحب محل سمك مقيم العاشر من رمضان لحيازته 35 لفافة من مخدر الهيروين، بقصد الإتجار والتربح.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقدمته النيابة العامة من قبل المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.