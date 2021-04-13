وزارة القوي العاملة تشارك فى مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ...

شاركت وزارة القوي العاملة ، بالاشتراك مع منظمة الهجرة الدولية ، ومكتب المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان: "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر". وأناب وزير القوي العاملة محمد سعفان، بافتتاح الورشة، وكيل مديرية القوي العاملة أحمد جابر الذي قام في ختامها بتوزيع شهادات إتمام الورشة. وقد تناولت الورشة العديد من الموضوعات منها التعريف بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والإطار القانوني لها والاتفاقيات الدولية التي تجرم تلك الجريمة، ودور مفتشي العمل في التوعية والوقاية لمنع حدوث هذه الجريمة في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .

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