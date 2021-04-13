"الصحة" تعلن مد العمل بمراكز صرف لقاح كورونا حتى 10 مساء

أكد الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أنه تم مد العمل بوحدات ومراكز صرف لقاحات كورونا حتى الساعة العاشرة مساء يوميا على مستوى الجمهورية.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: ساعات العمل بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم ستكون في الفترة من الساعة 9 صباحًا إلى 10 مساءً.

ودعا الدكتور خالد مجاهد المواطنين للتسجيل علي الموقع الالكترونى للحصول علي لقاح كورونا، مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنه وفعالة وتابع: يمكن الحصول على مزيد من المعلومات والاستفسارات عن اللقاح، من خلال الاتصال الاتصال بالخط الساخن 15335 .

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة، يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يذكر أن إجمالي العدد الذى تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 211307 من ضمنهم 159999 حالة تم شفاؤها، و12487 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.