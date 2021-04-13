الصحة تحذر من التجمعات فى رمضان: ترفع فرص عدوى كورونا

أكدت وزارة الصحة والسكان وجود ارتفاعات يومية فى أعداد الإصابات بقيروس كورونا يصل قراية الـ 10% يوميا محذرة من التجمعات العائلية في شهر رمضان، مؤكدة أن الزحام وعدم التباعد والتزاور يرفع فرص نقل العدوى مطالبة المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وحذر الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، من التجمعات العائلية خلال شهر رمضان، مؤكدا أنه يجب الالتزام بكل إجراءات مكافحة العدوى، التى منها الكمامة والتباعد وتطهير الأسطح وغسيل اليد مشيرا إلى أنه يجب الذهاب فورا للمستشفيات عن الشعور بأعراض حتى وإن كانت بسيطة على أن بحدد الطبيب خطة العلاج.

وكشف الدكتورعلاء عيد، رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان أن السبب فى ارتفاع مصابى فيروس كورونا في عدد من المحافظات خاصة الصعبد بسبب عدم مراعاة الإجراءات الاحترازية في الأفراح والمناسبات المختلفة.

وناشد الدكتور علاء عيد كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بمحافظات الصعيد بأهمية التسجيل على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاحات فيروس كورونا، مشيرا إلى مضاعفة أعداد مراكز تلقي اللقاح بمحافظات الصعيد خلال الفترة المقبلة، فى إطار الحرص على الاهتمام بالصحة العامة للمواطنين.

وطبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.