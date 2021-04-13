/626924/الأهلي-يفتقد-لخدمات-جونيور-آجاي-لمدة-4-أسابيع-ويغيب-رسميا-عن-القمة

إصيب جونيور أجاي لاعب النادي الأهلي أثناء مشاركتة في مباراة سيمبا التنزاني في الجولة السادسة من المجموعة الأولى بدوري الأبطال.

وعلم مصدر لـ دوت الخليج:” أن أشعة التي اجرهاه اللاعب في اليوم التالي للمباراة أثبتت إصابة أجايي بشد من الدرجة الثانية، وحاجته لفترة 4 أسابيع للعودة للملاعب من جديد.

ومن ناحيه اخري يستعد اللاعب لخوض تدريبات تأهلية بعد الإطمئنان أن إصابته ليست تمزق في العضلة الخلفية، وإنما شد من الدرجة الثانية.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي2/2.

ويستعد المارد الأحمر لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق النادي الأهلي فوزاً معنوياً فى مبراته الأخيرة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول ليضمن الصعود إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

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فيما انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها وأبعدته عن مران الفريق يوم السبت الماضي.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته.

وأجرى الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق مران الفريق ، وذلك وفق للبروتوكول الطبي الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية للاطمئنان على حالة اللاعبين.