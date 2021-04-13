/626927/هالة-أبو-السعد-إدراج-المنح-داخل-الموازة-العامة-يدعم-الاقتصاد-فيديو

وافقت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وبعض الهيئات العامة الإقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020. وقالت النائبة هالة أبو السعد فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج:” إن الحساب الختامي لهذا العام تحديدًا به بعض الملاحظات والانتقادات الهامة، وذلك بسبب انتشار جائحة فيروس كرونا المستجد، والذي أثر على الموزانة العامة للدولة واستهلكها، فضلا عن تأثر اقتصاديات العالم.

هالة أبو السعد: بعض الهيئات لم ترسل الحسابات الختامية وأشارت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إلى أن بعض الهيئات والمؤسسات الاقتصادية لم يكن لديها حسابات ختامية ، والتي كانت من المفترض أن ترسلها هذه الهيئات. ولفتت عضو مجلس النواب، هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إلي أن بعض الهيئات والمؤسسات لديها فوائض فى الحسابات الختامية الخاصةة بها، مؤكدة على أن هذا الفائض غير حقيقي وغير مدرج لعدم أمكانية تصفية هذه الحسابات خلال تلك الفترة. هالة أبو السعد: المنح عامل مهم فى دعم الموازنة العامة وأكدت هالة أبو السعد عضو مجلس النواب، على أن المنح عامل مهم لدعم الاقتصاد المصري، وبالرغم من ذلك لم يتم صرفها أو اعتمادها حتي الآن من قبل بعض الجهات وأن إهمالها يعد كارثة كبرى، مؤكدة على أن هذه المنح مهمة فى الاستفادة القصوي منها داخل الموازنة العامة للدولة ودعم الاقتصاد المصري. وقالت عضو مجلس النواب، هالةأبو السعد أن الجلسة العامة لمجلس النواب، لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، شهدت انتقادات عديد لابد من الإستفادة منها فى العام المالي القادم . وطالبت النائبة هالة أبو السعد، بضرورة تفادي هذه الأخطاء فى الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي القادم.

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