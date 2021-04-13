/626929/إيهاب-منصور-زيارة-الرئيس-التونسي-لمصر-تدعم-العلاقات-الاستراتيجية-فيديو

ثمنَّ النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي، زيارة الرئيس التونسى قيس سعيد، لمصر وذلك بناءًا على دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي له، مؤكدًا على عمق العلاقات الإستراتيجية وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

إيهاب منصور: مصر بلد الأمن والأمان

وأضاف عضو مجلس النواب، إيهاب منصور، فى تصريحات خاصة لموقع " دوت الخليج "، أن تجول الرئيس التونسي بشوارع مصر والتحرك بحرية يؤكد أن مصر بلد الأمن والأمان ويبعث برسالة عالمية لقوي الشر الذين يستهدفون زعزعة واستقرار أمن البلاد من خلال التنظيمات الأرهابية.

إيهاب منصور: مصر قائدة الأمة العربية

وأشار رئيس برلمانية المصري الديمقراطي، إيهاب منصور، إلى أن استقبال الرئيس السيسي له وتوديعه فى المطار يؤكد أن مصر هى قائدة الأمة العربية.

وكان قد استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الجمعة الماضية، بمطار القاهرة الرئيس التونسي، قيس سعيد، الذي حل ضيفاً على مصر في زيارة رسمية لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المقرر أن تتناول المباحثات عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وكذلك سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك فى كافة المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.