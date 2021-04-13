/626933/حازم-إمام-يقترح-إعفاء-الأندية-الشعبية-من-الضرائب

قال النائب حازم إمام، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن المقترح الذي طالب فيه إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب، لا يعني الإعفاء الكامل منها.

حازم إمام: المقترح هدفه إنقاذ الأندية الشعبية

وأكد عضو مجلس النواب، حازم إمام، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم:” إن المقترح الذي تقدم به هدفه انقاذ الأندية الشعبية من المشاكل المالية، التي تهدد مسيرتها في استكمال دورها المجتمعي، لافتًا إلي أن تلك الأندية تواجه أعباء مالية كبيرة”.

حازم إمام: دور الأندية الشعبية كبير

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة، حازم إمام، إلي أن إعفاء الأندية الشعبية من الضرائب، هو إعفاء شريحة معينة بحيث تكون بقيمة أقل من قيمة الضرائب، التي تدفعها أندية المؤسسات، مؤكدًا على أن الدور الذي تقوم به الأندية الشعبية كبير والعائد علي الدولة سيكون أكبر من أي أموال تحصل من الضرائب.

وأشار لاعب المنتخب الوطني السابق، وعضو مجلس النواب، حازم إمام، إلي أن عدد كبير من الأندية الشعبية في دوامة كبيرة بسبب المشاكل المالية التي تواجههم، وهو ما يتطلب البحث عن حلول خارج الصندوق لانقاذها قبل تعرضها للانهيار.

وكان النائب حازم إمام، قد أكد خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، أمس، أن ذلك المقترح ليس جديدًا حيث أصدر البرلمان الاسباني في وقت سابق تشريع يعفي نادي ريال مدريد وبرشلونة من الضرائب، وتم خصم نسبة من حصتهم في البث الفضائي وتم توزيعها علي باقي الاندية الشعبية الأخري مثل خيتافي وغيرها.

وأشار الي ان ابرز المشكلات التي تواجه الاندية الشعبية ، هي وجود معوقات كبيرة مثل الضرائب والتامينات والقيمة المضافة لافتا الي انه يجب ان تدخل لجنة الشباب لاعفاء الاندية الشعبية من الضريبة خاصة انها وراءها جماهيرية كبيرة وفيها لاعبين كثر .