المتر يصل لـ 250 جنيها.. تحصيل مقابل انتفاع من أصحاب الشوادر بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، يتراوح مقابل انتفاع للمتر الواحد من 150 وحتى 250 جنيها، ويحدد رؤساء الأحياء سعر المتر وفقا لموقع الشوادر سواء فى شارع فرعى أو رئيسى.
ووجه المحافظ، كل رئيس حى بتحديد سعر وقيمة المتر فى كل شادر حسب درجة تميز موقعه شرط عدم إعاقته حركة المرور والمارة، وذلك لتعظيم موارد المحافظة وتحصيل حق الدولة لاستغلالها لإقامة مشروعات تخدم المواطنين.
ناقش المجلس التنفيذى لمحافظة الإسكندرية أهم القضايا التى تهم المواطن السكندرى، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارة ومديرى المديريات.
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