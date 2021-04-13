فيديوجراف- مدفع رمضان.. صدفة صنعت طقسًا للصائمين

جدة - نرمين السيد - قررت وزارة السياحة والآثار، إطلاق مدفع رمضان من جديد بعد فترة توقف دامت ما يقرب من 30 عاماً، وذلك من ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة كما كان قديماً.





وأوضحت الأستاذة إيمان زيدان مساعد وزير السياحة والآثار لتطوير المتاحف والمواقع الأثرية أن أعمال ترميم المدفع جاءت فى إطار خطة الوزارة لرفع كفاءة الخدمات السياحية بالمتاحف والمواقع الأثرية ومنها قلعة صلاح الدين الأيوبى. وأشارت إلى أن المدفع سوف يضرب من جديد لحظة غروب الشمس وعند موعد الإفطار وذلك كل يوم طوال شهر رمضان، بما يضمن الحفاظ على التراث الأثرى للقلعة وفى نفس الوقت مواكبة استخدام التكنولوجيا الحديثة وذلك عن طريق إطلاق شعاع ليزر بجوار المدفع ليصل لمسافة بعيدة.

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