الأوقاف تمنع الشيخ الطاروطى من أى عمل دعوى أو إمامة لحين التحقيق معه

جدة - نرمين السيد - كما قررت الغرفة، منع الشيخ عبدالفتاح الطاروطى، من أى عمل دعوى أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة، لما بدر منه من مخالفة تتمثل فى عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين فى صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

وأيضَا تم التشديد على المديريات، عدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد بالمديرية.

جاء ذلك بناء على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية، والمعتمدة من رئيس القطاع الدينى رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبدالفتاح على عبدالفتاح درويش وشهرته عبدالفتاح الطاروطى، بعدما قام بإمامة المصلين بمسجد مجمع الطاروطى، دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة فى هذا الشأن.

وغرفة العمليات بديوان عام وزارة الأوقاف، برئاسة الشيخ جابر طايع يوسف رئيس القطاع الدينى، وعضوية كل من الشيخ صبرى ياسين دويدار وكيل الوزارة لشؤون الرقابة والتفتيش، والدكتور نوح عبدالحليم العيسوى وكيل الوزارة لشؤون المساجد والقرآن الكريم، والدكتور أيمن على أبوعمر وكيل الوزارة لشؤون الدعوة.