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جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة، أن عامل الحفر لا يتبع هيئة قناة السويس وإنما يعمل لدى شركة "نيوجاز" إحدى شركات المقاولات الخارجية من أصحاب الحفارات الأرضية ممن تعاقدت معهم الهيئة خلال أزمة جنوح السفينة البنمية.
وأشارت إلى أن الشركة حصلت على جميع مستحقاتها من تأجير المعدات ومستحقات العمالة المشاركة، وبالتواصل مع رئيس الشركة تم التأكد من حصول العامل على جميع مستحقاته عن العمل وحوافز إضافية مرضية تقديرا لجهد العامل.
وأهابت هيئة قناة السويس، بالمواطنين تحرى الدقة فيما يتم تداوله عن الهيئة وعدم الالتفات للشائعات والأخبار مجهولة المصدر، كما ناشدت وسائل الإعلام استقاء المعلومات ذات الصلة بالهيئة من مصادرها الرسمية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قناة السويس: عامل الحفار المشارك فى تعويم السفينة حصل على جميع مستحقاته على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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