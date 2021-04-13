صور.. القوى العاملة تشارك فى ورشة مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية

جدة - نرمين السيد - شاركت وزارة القوى العاملة، مع منظمة الهجرة الدولية، ومكتب المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة فى ورشة عمل بمحافظة الإسماعيلية تحت عنوان: "مكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر".





وأناب وزير القوى العاملة محمد سعفان، بافتتاح الورشة، وكيل مديرية القوى العاملة أحمد جابر، الذى وزع فى ختامها شهادات إتمام الورشة. وتناولت الورشة العديد من الموضوعات منها التعريف بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة والإطار القانونى لها والاتفاقيات الدولية التى تجرم تلك الجريمة، ودور مفتشى العمل فى التوعية والوقاية لمنع حدوث هذه الجريمة فى ظل قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

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