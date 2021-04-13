/626938/إمكانات-مصر-تحت-أمر-السودان-تطور-كبير-في-علاقات-شعبي-وادي-النيل

توجيهات رسمية كشف عنها وزير المالية ووزير النقل، بتلبية أي مطالب للأشقاء في السودان بشكل فوري وسريع دون تردد.

فيما أكد وزير النقل، الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك توجيهًا واضحًا وصريحًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومدروس من الحكومة المصرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بتلبية أي مطالب للأشقاء السودانيين خاصة في قطاع النقل، فورًا.

بينما أكد محمد معيط، وزير المالية، أن هناك تكليفات رئاسية للحكومة بوضع كل إمكانات مصر تحت أمر السودان.

سعرها 150 مليون يورو.. مواصفات فنية قوية للكراكة "مهاب مميش"

ترسيخ دعائم الشراكة التنموية

وأوضح معيط، أن الأمر يُسهم فى ترسيخ دعائم الشراكة التنموية بين شعبي وادي النيل، ويصب فى مصلحة البلدين، ويدفع مسيرة التكامل الاقتصادى على نحو يتسق مع خصوصية العلاقات التاريخية والروابط الأخوية الوثيقة التى تجمع بينهما.

زيارة استمرت يومين

صيانة للحجر الأسود قبل رمضان.. استخدام أحدث التقنيات وفريق فني مؤهل

ويأتي الأمر في بيان رسمي، أصدره معيط خلال ختام زيارته الرسمية إلى العاصمة السودانية الخرطوم التي استمرت لمدة يومين.

انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة

وأوضح معيط، أن مصر تتطلع أن تشهد العلاقات الثنائية انطلاقة قوية خلال المرحلة المقبلة، تساعد في تعزيز سبل التعاون بين البلدين في شتى الجوانب خاصة المجال الاقتصادي من أجل زيادة حركة التبادل التجاري.

تفاصيل.. مد أجل ودائع في مصر بأكثر من 5 مليارات دولار

تلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان

وأعاد معيط تأكيده، بأن مصر جاهزة بكل ما تمتلكه من قدرات وخبرات في شتى المجالات لتلبية كل ما يطلبه أشقاؤنا في السودان، بما يعود بالنفع عليهم، ويساعدهم في تحقيق أهداف التنمية الشاملة، والمستدامة.

ولفت معيط إلى تأكيدات حمدوك بأن الفترة المقبلة ستشهد العلاقات بين البلدين تطورًا كبيرًا يلمسه شعبا وادى النيل.

مباحثات النقل في السودان

وكانت قد عقدت الأحد فى الخرطوم، مباحثات فى مجال النقل، ترأس الجانب المصرى فيها وزير النقل المهندس كامل الوزير، والجانب السودانى وزير النقل والبنية التحتية السودانى المهندس ميرغنى موسى.

ربط سككي جديد

وقال وزير النقل المهندس كامل الوزير، فى افتتاح جلسة المباحثات، إن شريانا جديدا من شرايين التواصل والحياة بين الشعبين المصرى والسوداني، ممثلا فى الربط السككي، سيرى النور قريبا، لافتا إلى أن وزارة النقل انتهت من الدراسات الأولية، وهناك دراسات تجرى على الأرض مع جامعة القاهرة فى هذا الشأن.

تصديق من الرئيس السيسي

وأضاف: "الأموال مرصودة وأنا شخصيا حصلت على تصديق من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأن أى مشروع، له مردود إيجابى على علاقة الشعبين وخدمة مصالح الشعبين ينفذ فورا".

طريق يتكون من 6 حارات

كما أوضح أن هناك عملا يجرى لاستكمال الطريق الواصل من القاهرة إلى أسوان وهو طريق يتكون من 6 حارات فى كل اتجاه بإجمالي، 12 حارة مرورية، وسيستكمل إلى الحدود الدولية، ولا مشكلة أبدا فى الاعتمادات المالية، ونحن جاهزون إلى كل ما يحتاجه الأخوة فى السودان.

مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد

وأكد الوزير قناعة مصر بأن مصلحة البلدين واحدة ومصيرنا واحد، لذلك يتم تنفيذ كل ما هو مُمكن فى سبيل الحافظ على المصير المشترك والهدف الواحد، لافتا إلى التعاون فى مجال قطاعات النقل البرى أو النهرى أو البحرى وحتى الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية، وهو قطاع كبير جدا فى مصر وموجد الآن فى السودان.