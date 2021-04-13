/626939/الرئيس-السيسي-يبحث-تطوير-منظومة-إدارة-مياه-الري-بالأراضي-الزراعية

تابع الرئيس السيسي، جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري في الاراضى الزراعية، وذلك بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع ضم مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، وعبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية

واطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الري الذكي التي تعد من أحدث تقنيات الري الزراعي في العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة في التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضي الزراعية، وتوفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الري، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس السيسي، بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون في متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الري والزراعة والإنتاج الحربي.

عرض بدائل التمويل المختلفة

كما تم كذلك استعراض منظومة وسائل الري الحديث من مختلف جوانبها، والتي تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الري الحقلي وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة في هذا الصدد.

ضمان كافة عوامل نجاح آليات التنفيذ

ووجه السيسي بضمان كافة عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الري على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الري وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومي لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

تدريب المزارعين على أعمال التشغيل

كما وجه الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الري الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الري الحديث والذكي

توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتهنئة إلى الشعب المصرى، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، الذى تبدأ أولى أيامه غدًا الثلاثاء.

تهنئة من الرئيس بحلول رمضان

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "كل عام والأمة العربية والاسلامية والشعب المصري بخير، بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، شهر الطاعة والمغفرة العامر بنفحات الخير والإيمان، الذي تتجدد فيه القلوب والنفس الإنسانية".

وتابع رئيس الجمهورية: "داعين الله عز وجل أن يديم علينا و على أمتنا العربية و الإسلامية الخير والأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وأنتم بخير".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد توجه بالتهنئة إلى عدد من رؤساء الدول العربية، مثل العراق والكويت والإمارات وتونس، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

كما أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.