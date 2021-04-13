عاجل.. الرئيس السيسى يوجه بتكامل تطوير نظم الرى الحديث

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والمهندس محمد أحمد مرسى وزير الدولة للإنتاج الحربى، والسيد عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.





وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة تطوير منظومة إدارة مياه الرى بالاراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية.

واطلع الرئيس على جهود إنشاء منظومة الرى الذكى التى تعد من أحدث تقنيات الرى الزراعى فى العالم، وذلك بإنتاج أجهزة مجسات متطورة لقياس مستوى الرطوبة فى التربة بدقة عالية، مما يحقق فوائداً متعددةً أهمها زيادة الإنتاجية المحصولية للأراضى الزراعى، توفير كميات الأسمدة المستخدمة، وكذلك مياه الرى، ومن ثم مضاعفة دخل الأسر الريفية.

ووجه الرئيس السيسى بتوفير تلك الأجهزة بأسعار وكميات مناسبة لتكون فى متناول الفلاحين، وذلك بالتنسيق بين الهيئة العربية للتصنيع، ووزارات الرى والزراعة والإنتاج الحربى.

كما تم استعراض منظومة وسائل الرى الحديث من مختلف جوانبها، والتى تهدف كذلك إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتطوير نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية على مستوى الجمهورية، مع عرض بدائل التمويل المختلفة فى هذا الصدد.

ووجه الرئيس بضمان كل عوامل نجاح وجدارة آليات التنفيذ لتحديث وتطوير نظم الرى على مستوى الجمهورية، وذلك بالتكامل مع مختلف جهود الدولة الهادفة لرفع كفاءة إدارة مياه الرى وتخفيض فواقد نقلها، وعلى رأسها المشروع القومى لتبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

ووجه أيضًا الرئيس بإيلاء أهمية لتدريب المزارعين على أعمال التشغيل والصيانة لأنظمة الرى الحديث، من خلال برامج الإرشاد المقدمة من قبل الجمعيات الزراعية، فضلاً عن تعزيز برامج التوعية الإعلامية الموجهة للفلاحين والأسر الريفية للتعريف بفوائد وعوائد نظم الرى الحديث والذكى.