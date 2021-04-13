إيباراشية وسط الجيزة: قداس عيد القيامة بدون حضور شعبى

جدة - نرمين السيد - قرر الأنبا ثيودسيوس، أسقف إيباراشية الجيزة وسط، إقامة صلوات جمعة ختام الصوم وأحد السعف وأسبوع الآلام وعيد القيامة بدون حضور شعبى، والاكتفاء بالكهنة والشمامسة، وحضور بصخات أسبوع الآلام بالحجز للشعب.





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