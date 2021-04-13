يوميا فى رمضان.. حياة كريمة على «dmc»

جدة - نرمين السيد - وتعرض قناة "dmc" يوميا فى رمضان برنامج "حياة كريمة" الساعة 4 مساءً، والذى سيطوف كل أنحاء مصر لرصد مشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها بكل القرى والنجوع، وستكون إعادة البرنامج على شاشة القناة فى تمام الساعة 3.30 صباحًا.

وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.