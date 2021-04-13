كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الكلمة رسالة الأنبياء وعنوان للخلود الإنسانى

وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الثلاثاء، أن الطب النفسى علم محوره الكلمة، لافتا إلى تأثير بجماليون، ظاهرة نفسية يظهر فيها ارتفاع أداء الفرد بتوقعات الأخرين الإيجابية من خلال إقناعهم بقدراتهم الإيجابية.
وأوضح أن تأثير بجماليون يعمل على تأثير الإرادة، كما أن هذا التأثير قد ينهى على الإنسان من خلال التقليل من قدراته ووصفه بالفشل.
وخلال الحلقة قدم الطاهرى، مجموعة من النماذج عن تأثير الكلمة.
يذكر أن برنامج "كلام محترم"، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر الراديو 9090، خلال شهر رمضان الساعة 1:40 مساء.
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