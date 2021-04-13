كلام محترم.. أحمد الطاهرى: الكلمة رسالة الأنبياء وعنوان للخلود الإنسانى

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، إن الكلمة لها سحر غريب فهى رسالة الأنبياء وعنوان للخلود الإنسانى، مؤكدًا أن العرب عملوا من اللغة علم، كما أن للكلمة تأثيرات كثيرة على صحة الإنسان فهناك حالات كثيرة شفيت بسبب كلمة وأخرى مرضت بكلمة.





وأضاف الطاهرى، خلال برنامج "كلام محترم" المذاع عبر "الراديو 9090"، اليوم الثلاثاء، أن الطب النفسى علم محوره الكلمة، لافتا إلى تأثير بجماليون، ظاهرة نفسية يظهر فيها ارتفاع أداء الفرد بتوقعات الأخرين الإيجابية من خلال إقناعهم بقدراتهم الإيجابية.

وأوضح أن تأثير بجماليون يعمل على تأثير الإرادة، كما أن هذا التأثير قد ينهى على الإنسان من خلال التقليل من قدراته ووصفه بالفشل.

وخلال الحلقة قدم الطاهرى، مجموعة من النماذج عن تأثير الكلمة.

يذكر أن برنامج "كلام محترم"، يقدمه الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، عبر الراديو 9090، خلال شهر رمضان الساعة 1:40 مساء.