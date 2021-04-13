منها 10 آلاف كرتونة مواد غذائية.. محافظ قنا يستقبل قوافل صندوق تحيا مصر

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ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتكثيف أنشطة صندوق تحيا مصر فى مجالات الحماية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والرعاية الصحية للأسر الأولى بالرعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجا، وبحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، ومحمود رشدى منسق صندوق تحيا مصر بقنا، وجابر محمد مدير فرع الأرومان بقنا.
وأوضح محافظ قنا أن قوافل الدعم محملة بـ 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و10 آلاف عبوة دواجن مجمدة، و50 طن بطاطس ستتولى جمعية الأرومان بقنا توزيعها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى وفقا لضوابط محددة لضمان وصولها إلى مستحقيها، مثمنا دور صندوق تحيا مصر المتمثل فى إقامة مشروعات اجتماعية وتنموية فى كل القطاعات بالتنسيق مع كل جهات الدولة ومؤسسات المجتمع المدنى وتوفير كل سبل الدعم فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية.
ووجه الداودى الشكر للقيادة السياسية على اهتمامها بمحافظة قنا، وكذلك وزارة التضامن الاجتماعى، وصندوق تحيا مصر، على استمرار إنطلاق قوافل المساعدات والرعاية للفئات الأولى بالرعاية كأهم أولويات الحكومة مع تعميق الشراكة مع منظمات المجتمع المدنى فى خدمة الأهالى، لافتا أن هذا التعاون يجسد نموذجا للشراكة الناجحة بين كل أطراف العمل المجتمعى من حكومة ومجتمع مدنى وقطاع خاص.
من جانبه، ذكر حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن المساعدات المقدمة من صندوق تحيا مصر تعد الدفعة الرابعة من المساعدات التى تلقتها المحافظة خلال الأيام القليلة الماضية لدعم الأسر المستحقة والأولى بالرعاية.
وأضاف الباز بأنه سبق أن وزعت مديرية التضامن الاجتماعى بقنا 24 ألف كرتونة مقدمة من القوات المسلحة و5 آلاف كرتونة من مؤسسة "حياة كريمة"، و3.800 كرتونة من مؤسسة "سقيا الماء".
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