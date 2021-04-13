الوطنية للإعلام: انطلاق بيت للكل كأول برنامج تليفزيوني عربي مشترك الجمعة المقبلة

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، استعدادها لإطلاق أول وأكبر برنامج تليفزيوني عربي مشترك بعنوان "بيت للكل"، يهدف إلى تقديم رسالة إعلامية تحمل رؤى الدول العربية المشاركة تجاه كافة القضايا.
وأفاد بيان للوطنية للإعلام، اليوم الثلاثاء، بأن الهيئة تنهي كافة الاستعدادات لانطلاق البرنامج الجمعة المقبلة بعد فترة من الإعداد والتنسيق الكبير بين الهيئات الإعلامية بالدول المشاركة في البرنامج.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يتضمن العديد من الفقرات المتنوعة المصحوبة بتقارير ميدانية من الدول الأربع المشاركة وهي مصر والأردن والعراق وفلسطين تمتزج فيها عناصر الجدية والإبهار والمتعة والترفيه.
ويشترك في تقديم البرنامج نخبة كبيرة متميزة من مقدمي البرامج من الدول الأربع المشاركة في البرنامج الذي يُبَث عبر القنوات الرئيسية بهذه الدول ومن خلال منصات التواصل الاجتماعي، وسيتم بث برنامج "بيت للكل" يوم الجمعة من كل أسبوع وفي توقيت واحد في الساعة العاشرة مساءً.
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