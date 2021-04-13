وزير التنمية المحلية يهنىء العاملين فى مكاتبهم بالوزارة بحلول شهر رمضان المبارك

قام اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية اليوم بتهنئة جميع العاملين بديوان عام الوزارة بحلول شهر رمضان المبارك ، حيث قام " شعراوى " بالمرور على جميع مكاتب الموظفين بالإدارات والقطاعات المختلفة فى الوزارة وقدم لهم التهنئة بشهر رمضان ، والاطمئنان على سير العمل بكافة قطاعات الوزارة .

وأعرب وزير التنمية المحلية عن خالص تهانيه الصادقة لجميع العاملين والقيادات متمنيا لهم بإعادة شهر رمضان عليهم بالخير واليمن والبركات.

وأكد اللواء محمود شعراوى خلال جولته على ضرورة انتظام العمل في كافة القطاعات بالوزارة وبذل المزيد من الجهد والعطاء بما يساهم فى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظات ، وأضاف شعراوى قائلا" أننا نبذل جميعاً الجهد والعمل من أجل رفعة وطننا الغالى وخدمة شعبنا العظيم " ، مؤكداً أن شهر رمضان هو شهر العمل والاجتهاد والإنجاز والإلتزام.

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أهمية إلتزام كافة العاملين بالوزارة بالإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على صحتهم وسلامتهم .

وقال " شعراوى " أنه يتلقى تقارير دورية من غرفة العمليات وإدارة الأزمات المركزية بالوزارة والتى ستتابع بشكل مستمر مع غرف عمليات المحافظات حل أي شكاوى من المواطنين بشأن أي نقص في الخدمات والسلع والتأكد من توافر كافة احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك على مستوى المراكز والقرى من خلال المعارض التي يتم اقامتها بالتنسيق مع وزارة التموين والمنافذ الثابتة والمتحركة بالمحافظات بأسعار مخفضة مع زيادة المعروض منها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

ومن جانبهم أعرب العاملين بالوزارة عن سعادتهم بتهنئة الوزير لهم فى مكاتبهم فى أول أيام شهر رمضان المبارك ، مؤكدين على تنفيذ جميع تكليفات الوزير الاجتهاد وبذل الجهد اللازم للإنتهاء من كافة الأعمال الموكلة لهم بما يساهم فى تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل صورة ممكنة وإزالة أى صعوبات تواجه المواطن فى القطاعات الخدمية بالوزارة والمحافظات خاصة خلال هذا الشهر الكريم.