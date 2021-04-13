سفير البحرين: نساند أشقاءنا فى مصر لحماية أمنهم المائى

أكد سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، هشام بن محمد الجودر، أن "موقف مملكة البحرين واضح وداعم لجميع الجهود المبذولة والمواقف والقرارات التى تتخذها جمهورية مصر العربية لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة، والحفاظ على الحقوق المائية والاقتصادية للدول وفق القوانين الدولية، وفى الحفاظ على أمنها القومى وأمنها المائى، وحماية مصالح شعبها وحقها المشروع فى الحياة، وجهودها المخلصة لتحقيق السلم والاستقرار الإقليمى".

وأشار الجودر - فى تصريح اليوم الثلاثاء، إلى أن "الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، كان فى مقدمة زعماء العالم في تأييده لمصر الشقيقة، حيث أكد فى شهر مارس من العام الماضى، خلال استقباله وزير الخارجية سامح شكري، تضامن مملكة البحرين مع مصر، لضمان حقوقها المشروعة في حصتها من مياه نهر النيل، وأن هذا النيل يمثل شريان حياة للشعب المصرى، وأن أمن مصر يعد ركيزة أساسية في الحفاظ على الأمن القومى العربى".

وأوضح أن "مجلس وزراء مملكة البحرين أكد خلال اجتماعه الاعتيادى الأسبوعى، الذى عقد يوم الاثنين الماضى، برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، عن تضامنه مع مصر فى الحفاظ على أمنها المائي وضمان استقرارها وتنميتها، مؤكدًا دعم المملكة للجهود المبذولة لحل أزمة ملء وتشغيل سد النهضة".

وأعرب سفير مملكة البحرين عن "اعتزاز بلاده قيادة وحكومة وشعبا بالدور التاريخى الريادى لمصر في حماية الأمن القومى العربى، وحرصها على صون المصالح العربية، ووحدة الصف بين العرب، وتعزيز أسس السلام والأمن والاستقرار فى المنطقة.