مائل للحرارة بالعاصمة وحار جنوبا.. تعرف على حالة الطقس فى ثانى أيام رمضان

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات حالة الطقس غدا الأربعاء ثانى أيام شهر رمضان المعظم، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى حتى شمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية، حار على جنوب الصعيد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس ليلا يكون لطيف على كافة الأنحاء ، فضلا عن وجود نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأربعاء، القاهرة الكبرى العظمى 27 درجة والصغرى 15 والوجه البحرى العظمى 27 درجة والصغرى 15 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 22 درجة والصغرى 15 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 23 درجة والصغرى 16 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 29 درجة والصغرى 20 ، وشمال الصعيد العظمى 29 درجة والصغرى 17 ، وجنوب الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20

و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ، حيث يسود طقس معتدل على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، مائل للحرارة على جنوب سيناء مائل للحرارة على شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد والرياح نشطة .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية، لطيف على جنوب سيناء و جنوب البلاد.