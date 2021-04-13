الرئيس السيسى يوجه بتكامل تطوير نظم الرى الحديث مع مشروعات الدولة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماعًا لمتابعة جهود تطوير منظومة إدارة مياه الري بالأراضى الزراعية بالاعتماد على الوسائل الحديثة والذكية. وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه بتكامل تطوير نظم الري الحديث مع مشروعات الدولة لحسن إدارة مياه الري، وعلى رأسها تبطين الترع ورفع كفاءة القنوات المائية الفرعية.

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