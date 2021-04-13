نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2021 على مستوي جميع محافظات مصر بعد التعديلات الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2021، نهنئكم بحلول مناسبة شهر رمضان الكريم أعاده عليكم باليمن والبركات والخير حيث تختلف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان طبقا للقرارات التي تصدرها الجهات الرسمية الحكومية من الجهاز المركزى المصرى وبناء على ذلك تم التوضيح قبل بداية شهر رمضان الكريم بأن اليوم الموافق الثلاثاء بتاريخ 13-4-2021تتغير مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان

مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان 2021

تم الإعلان في الأيام الماضية عن مواعيد العمل الرسمية الخاصة بمواعيد شهر رمضان الكريم وهذا الإعلان ينص على قرار البنك المركزي المصري ان مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان الكريم سوف تكون من الساعة 9:00 في الصباح الباكر الى الساعة 2:00 بعد الظهر

وهذه المواعيد بالنسبة للموظفين في البنوك على مستوى جمهورية مصر العربية في جميع المحافظات وطيلة شهر رمضان تكون هذه هي مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان الكريم بشكل ثابت وتختلف مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان من الموظفين الى المواطنين حيث أن تبدأ البنوك في أستقبال وخدمة المواطنين من الساعة التاسعة والنصف صباحا الى الساعة الواحدة والنصف ظهرا طبقا للبيان الرسمي الذي صدر عن البنك المركزى المصرى وتكون متوافقة مواعيد عمل البنوك في شهر رمضان مع مواعيد الصيام والإفطار وهذه المواعيد تكون في جميع المحافظات بداية من اليوم الموافق الثلاثاء 13 أبريل 2021 ميلاديا الى نهاية شهر رمضان الكريم والمواطنين

بعض من النصائح أثناء مواعيد عمل البنوك فى شهر رمضان

نصائح لتجنب الزحمة والتزاحم في البنوك المصرية

يجب على المواطنين توخي الحذر واجتناب الدخول في زحمة حتى لا تننشر العدوى

التباعد بين الأشخاص ويفضل أن تكون مسافة بين كل شخص وآخر

الالتزام بالتعاليم والقوانين في البنوك حتى لا يؤثر بالسلب على أداء خدمات الموظفين للمواطنين

رجاء لبس الكمامة وذلك للحفاظ على صحة المواطنين والموظفين على وجه العموم