محمد الباز : مش 25يناير هي السبب فى كارثة سد النهضة..فيديو

/626943/محمد-الباز--مش-25يناير-هي-السبب-فى-كارثة-سد-النهضةفيديو
قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلس إدارة جريدة الدستور، أنه لم يكن لديه تذبذب على الإطلاق بشأن ثورة يناير فهي ثورة عظيمة ولكن نتائجها لم تكن كذلك، حيث أننى أرى أن نتائج ثورة 25 يناير نتائج كارثية وسيئة ومدمرة ومازالنا نعاني منها.
محمد الباز وثورة 25يناير
جاء ذلك فى ندوة موقع دوت الخليج، برئاسة تحرير الكاتب الصحفي عمرو الديب، مؤكدا علي أنها كانت عشوائية وغير منظمة ومطالبها كانت مجردة، بالمقارنة مع ثورة 30 يونيو والتي جاءت منتظمة وواعية ومدركة لمطالبها، فأنا أرى إن ثورة 25 يناير أخرت الدولة سنوات طويلة، وثورة يونيو هى من صححت المسار، فقد كانت منظمة من حيث المطالب ورحيل نظام الأخوان الفاشل مع وجود تصور للمرحلة التالية كان ما أكسبها نجاحًا.
محمد الباز وسد النهضة
ولفت إلي أنه يري إن نتائج ثورة الـ 25 يناير هي التي أعطت إثيوبيا الجرأة على بناء السد وليست ثورة يناير ذاتها وعندما يتحدث الرئيس السيسي بشأن علاقة أحداث يناير وسد النهضة وهو يقصد النتائج وليس الثورة بعينها، مشيرا إلي أن الوفد الذي ذهب إلى اثيوبيا ومنهم حمدين صباحي لابد أن يحاكموا لإن ذهابهم منح إثيوبيا ظهير مصري شعبي موافق على بناء السد، وأنا أطالب أن يقدم الوفد الذى رافق حمدين صباحي بالاسم إلى المحكمة، أو على الأقل تسأل، فحمدين يخرج للتنظير عن سد النهضة، رغم ارتكابه جرم.
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