/626944/حمل-الأمتعة-الكبيرة-وإلقاء-الأوراق-السكة-الحديد-تعلن-غرامات-جديدة-على-هذه-المخالفات

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، فرض 200 جنيه غرامة العبث في معدات وأجهزة القطارات، حيث قررت الهيئة فرض غرامات لارتكاب عددٍ من المخالفات في قطارات ومحطات السكة الحديد.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، أنه سيتم فرض غرامة بقيمة 200 جنيه لمخالفات العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات وتعطيل مسيرها على الخطوط، والركوب على أسطح القطارات أو بين العربات، وحمل أي مواد قابلة للاشتعال.

إلقاء الأوراق وحمل الأمتعة الكبيرة

كما فرضت غرامة بقيمة 50 جنيهًا، لمخالفات إلقاء المخلفات أو الأوراق داخل المحطات أو القطارات، وغرامة حمل الأمتعة الكبيرة التي تعرض جمهور الركاب للمضايقة أو الأذى.

مخالفة الكمامة واصطحاب الحيوانات

والغرامة ذاتها على مخالفة النزول من القطارات أو الصعود إليها خلال مسيرها، وعدم ارتداء الكمامة في المحطات والقطارات.

وأوضحت السكك الحديدية، أنه سيتم فرض غرامة قيمتها 421 جنيهًا لنقل الحيوانات الألفية داخل القطارات.

فك مسامير السكة الحديد

وكانت قد كشفت وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، يتضمن قيام بعض الصبية بفك المسامير بشريط السكة الحديد.

كواليس واقعة فك مسامير السكة الحديد

وقالت الوزارة في بيان لها: "في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك بشأن مقطع فيديو يتضمن قيام بعض الصبية بفك المسامير بشريط السكة الحديد بناحية قرية مشطا بدائرة في طما بسوهاج، وبالفحص تبين أن شريط السكة الحديد (سكة فرعية) يتم استخدامها لتخزين القطارات، وأن شريط السكة الحديد محل تجديد من هيئة السكة الحديدية وغير مستخدم".

وأضافت: "بتكثيف التحريات تم تحديد مرتكبى الواقعة، وهما شخصين، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من ضبطهما، ولم يتم العثور على ثمة مضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة".