بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تعرف عليها

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أكد محمد أبو عبلا طبيب النادي الأهلي أن يوجد هناك أمل كبير في تحسن الشناوي، وذلك عقب الإعلان عن إصابة بفيروس كورونا بعدما إجراي الفريق بالكامل مسحة طبية ظهر فيها عينه المسحة إيجابية.

ومن المقرر ان يجري الحارس مسحة طبية جديده خلال الساعات المقبلة لتحديد الموقف النهائي لمشاركة في مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

موقع دوت الخليج الإخباري

و أجرى لاعبين الأهلي مسحة طبية قبل انطلاق المران الذي أقيم أمس الأثنين على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة النصر في بطولة كأس مصر.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية اليوم، وفقاً للبروتوكول الخاص بإجراء مسحات طبية قبل المباريات الرسمية.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي2/2.

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ويستعد المارد الأحمر لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق النادي الأهلي فوزاً معنوياً فى مبراته الأخيرة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول ليضمن الصعود إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

فيما انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها وأبعدته عن مران الفريق يوم السبت الماضي.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته.

موعد مباراة القمة

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الاهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.