/626934/عقوبة-جديد-علي-محمود-كهربا-بسبب-غادة-عادل

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي توقيع عقوبه علي محمود كهربا لاعب الفريق، وذلك بسبب ظهور في إحدي البرامج التلفزيونة دون إذن من الجهاز الفني.

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ويعاني محمود كهربا في الأهلي من كثرة المشاكل في الفترة الأخيرة، بسبب هذا الأمر الذي جعل إدارة النادي توقع علي اللاعب غرامه، خاصة وانه عائد من فترة توقف وذلك نتيجة حضورة لحفل زفاف احدي اصدقائه دون أذنه من الجهاز الفني، واختراق قواعد النادي وفيروس كورونا.

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات النادي الأهلي كانت أمام فريق سيمبا التنزاني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي2/2.

ويستعد المارد الأحمر لمباراته أمام فريق النصر والتي من المقرر إقامتها غداً الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً.

وحقق النادي الأهلي فوزاً معنوياً فى مبراته الأخيرة على نظيره سيمبا التنزاني بهدف دون رد خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الجمعة الماضية على أرض ملعب ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا وبهذه النتيجة وصل الأهلي إلى النقطة 11 في الوصافة بينما تجمد رصيد سيمبا عند 13 نقطة في المركز الأول ليضمن الصعود إلى دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا .

فيما انتظم ناصر ماهر لاعب الفريق في التدريبات الجماعية التي أقيمت على ملعب التتش، بعد تعافيه من نزلة البرد التي اشتكى منها وأبعدته عن مران الفريق يوم السبت الماضي.

وكان ناصر ماهر قد اكتفى بأداء تدريبات تأهيلية يوم السبت الماضى بسبب نزلة البرد التي تعرض لها، فيما انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه والاطمئنان على حالته.

ومن ناحيه اخري يستعد النادي الاهلي لمباراته أمام غريمه التقليدي الزمالك والتي من المقرر إقامتها يوم 18 الجاري في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.