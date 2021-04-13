ألفت المزلاوي: "بعض الوزرات بالحكومة ماشية بمبدأ من آمن العقاب أساء الأدب"..فيديو

/626935/ألفت-المزلاوي-بعض-الوزرات-بالحكومة-ماشية-بمبدأ-من-آمن-العقاب-أساء-الأدبفيديو

طالبت النائبة ألفت المزلاوي عضو مجلس النواب ،الحكومة بترشيد الإقتراض والبحث عن بدائل أساسية تعظم من الإيرادات ، خاصة ان القروض الأجنبية والمحلية بلغت قيمتها 455مليار و 533مليون جنيه . الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة كما طالبت المزلاوي الحكومة فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، بالتعجيل فى تنفيذ المشروعات قيد التنفيذ منذ سنوات، مشيرة إلي أن تكلفة هذه المشروعات تتغير طبقا لتغيير الأسعار ، لافتة إلي مستشفي بلسفور الإدمان بمحافظة سوهاج والتي تم إنجاز 85%منها منذ خلال عشرة سنوات ،موضحة أن الشركة المنفذة لديها بعض التحفظات بسبب تغير سعر الصرف والذي أثر على تغير التكاليف .

وأشارت المزلاوي إلي أن هناك بعض المؤسيات والوزرات تتعامل بمبدأ"من آمن العقاب أساء الأدب" ، مؤكدة على أن الحكومة يجب أن تقدم للبرلمان تقرير ربع سنوي للرقابه على أعمتلها وما تم صرفه من الموازنة . وأكدت ألف المزلاوي عضو مجلس النواب ،على أن هناك مشكلة يجب أن تتدراكها الحكومة ،من خلال تطبيق المادة 239 من الدستور والتي تقضي بحظر المد فيما بعد سن الستين عاما ، مشيرة إلي أن بعض الجهات تستعين بالموظفين غير ذوي الخبرة لمجرد المجاملات الشخصية، مطالبة الحكومة بإعادة النظر فى المد بعد سن الستين عاما . جاء هذا عقب الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وبعض الهيئات العامة الإقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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