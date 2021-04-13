خاص لـ «دوت الخليج»: الأهلي يحصل على توقيع موهبة بيراميدز والإدارة تقرر إيقاف اللاعب

/626936/خاص-لـ-تحيا-مصر-الأهلي-يحصل-على-توقيع-موهبة-بيراميدز-والإدارة-تقرر-إيقاف-اللاعب

تمكن النادي الأهلي من الحصول على توقيع رغبه الانتقال للاعب فريق بيراميدز إبراهيم عادل، والذي يعد من أبرز المواهب التي ستكون على الساحة الرياضية خلال الفترة القادمة.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر خاصة، أنه تم الاتفاق على كافة تفاصيل العقد المبرم بين إدارة القلعة الحمراء واللاعب، وينتظر مسئولي الأهلي نهاية الموسم من أجل إنهاء الأمور الخاصة بالتعاقد مع إدارة الفريق.

وأضاف المصدر: "أن إدارة بيراميدز قررت إيقاف اللاعب خلال الفترة الحالية وتغريمة ماليا بسبب توقيعة رغبه اللعب للنادي الأهلي".

يبدو أن رحيل أحمد حسام ميدو عن بيراميدز وترك منصب المستشار الفني للفريق، سوف يفتح العديد من الملفات خلال الفترة الحالية، والكشف عن الأسرار داخل قلعة السماوي.

ويبحث نادي بيراميدز حاليا، تعيين مستشار فني جديد للفريق، خلفا لـ أحمد حسام ميدو، وذلك على خلفية الأزمة التي حدثت مع أحمد فتحي ظهير أيمن الفريق، وعدم وجود قابلية من جانب بعض اللاعبين حول تواجد نجم الزمالك السابق داخل النادي.

وعن أبرز الأسماء التي كانت مرشحة لتولي منصب المستشار الفني والمتحدث الإعلامي الجديد، عميد لاعبي العالم أحمد حسن.

أحمد حسن وبعد رحيل أحمد حسام ميدو، قرر ملاك النادي طرح إسم أحمد حسن، والذي كان متواجدا خلال السنة الأولي لفريق بيراميدز، وقدم نجاحات عديدة مع الفريق، وتدخل ممدوح عيد لمنع إكتمال هذا الأمر بدون أي أسباب واضحة.

ويرى ممدوح عيد أن أحمد حسن لن يتم التعامل معه بكل سهولة نظرا لنجوميتة الكبيرة وتحكمة الكبير داخل الفريق، بالإضافة للموسم الأول الذي كان متواجدا فيه مع الفريق وقت تولي المستشار تركي آل الشيخ للفريق في الموسم الأول.

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وتنتظر مسئولي بيراميدز الأسماء المرشحة من جانب الإدارة خلال الفترة القادمة من أجل تعيين واحد منهم لمنصب المستشار الفني والمتحدث الإعلامي، خلفا لـ أحمد حسام ميدو.

رحل أحمد حسام ميدو المستشار الإعلامي لفريق بيراميدز وقدم استقالته، وذلك بعد حدوث أزمة مع أحمد فتحي الظهير الأيمن لفريق بيراميدز.

موعد مباراة بيراميدز

ويستعد فريق بيراميدز لمباراته غداً الأربعاء أمام فريق مصر المقاصة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.