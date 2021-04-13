محمد الباز يتحدث بندوة موقع دوت الخليج عن الأيام السودة بحياته..فيديو

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الدكتور محمد الباز بندوة موقع دوت الخليج

وقال الباز:"كلًا منا لديه أيام سودة فى حياته، وكانت تجربتي صعبة ، فقد كنت أعيش فى بلد ريفي، ووالدي كان فلاح وتاجر شاطر، ومررنا بأيام جيدة، ولكنني أعتبرها أيام "شبحية" لأني لا أتذكر منها الكثير".

وأضاف الباز:" مع بداية تكوين وعيي دخل والدي في صفقة كبيرة وخسر فيها الكثير من أمواله، ومن هنا بدأت المعاناة، ولكن على الرغم من أن الوضع لم يكن مريحًا، إلا أنني لم استسلم لهذه الظروف، فقد كنت وقتها طالبًا، وكان التعليم حينئذ مجاني، ولم أذهب للدروس إلا في مرحلة 3 ثانوي، وكانت رغبتي هي دخول كلية الإعلام، ولم يكن هناك إمكانية لأخذ الدروس، على الرغم من أن هذا الوقت كنت أقوم بالعمل لأنه يعد عُرفًا لدينا في دمياط، وهو عدم التكبر على أي شيء، لذلك كنت أقوم بالمذاكرة في منزلي وبدأت أفهم واستوعب حجم المسئوليات، لدرجة أنني كنت أقوم بشرح بعض الدروس لزملائي".

محمد الباز والضعف الإنساني فى دخول كلية الطب

وواصل حديثه:" بعد تجاوز هذه المرحلة، التحقت بكلية الطب، وأنا أعتبر انضمامي لها جاء انطلاقًا من لحظة ضعف إنساني، حيث قررت ألا يتم تكراراها مرة أخرى، وكانت لدى رغبة التحويل لكلية الإعلام، ولكن تم إغلاق باب التحويل، وقمت بإكمال السنة بكلية الطب، ولكنى كنت أذهب للسينما وليس لمدرجات الكلية.