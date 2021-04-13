عاجل.. مصر ترسل مساعدات طبية للأشقاء فى ليبيا بتوجيهات من الرئيس السيسى

جدة - نرمين السيد - أقلعت طائراتا نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية، اليوم الثلاثاء، متجهة إلى مطار سبها بدولة ليبيا محملتان بأطنان من المساعدات الطبية المقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية إلى دولة ليبيا الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين الليبيين.





وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبى الشقيق فى مختلف الظروف. ومن جانبه، أعرب الجانب الليبى عن عميق الشكر والامتنان بالجهود المبذولة من مصر قيادةً وحكومةً وشعباً للوقوف بجانب ليبيا فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدا أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة الليبى فى مواجهة التحديات التى يواجهها خصوصا فى ظل إنتشار فيروس كورونا. ويأتى ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر وليبيا، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.

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