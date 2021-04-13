نائب بالشيوخ: تدشين حملة توعية للمواطنين للحد من انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد عبد الماجد، عضو مجلس الشيوخ، والقيادى بحزب الشعب الجمهورى، إن الحزب سيقوم بتوزيع شنط رمضان بجميع المحافظات وأمانات المراكز والقرى على الأسر الأكثر احتياجا وذلك على مدار الشهر الكريم.





وأضاف عبد الماجد، فى بيان له اليوم، أن الحزب سيقوم بتدشين حملة توعية للمواطنين خلال شهر الفضيل، للحد من انتشار فيروس كورونا والتقليل من أخطاره، بجانب توضيح تجنب الإصابة وطريقة التعامل فى حال ظهور الأعراض. شودعا النائب، الحكومة أيضا بضرورة توفير كميات إضافية من المستلزمات الطبية والأدوية الخاصة بكورونا بالمستشفيات ورفع حالة الاستعداد لكافة الفرق الطبية، بجانب المتابعة اليومية لإمدادات أسطوانات الأكسجين بكافة مستشفيات العزل.

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