انت الان تتابع تفاصيل خبر امساكية شهر رمضان وموعد اذان المغرب لجميع أيام رمضان 2021 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - تزامناً مع اقتراب شهر رمضان الكريم اليوم الثلاثاء الموافق 13 أبريل 2021 ووفقاً لمعهد ” القومي للبحوث الفلكية “، وما تم عرضه حول امساكية شهر رمضان ومواقيت الافطار طوال الشهر وموعد اذان المغرب في مصر، وجاءت مواقيت الشهر الكريم كالآتي : امساكية شهر رمضان ومواقيت الافطار في مصر تاريخ اليوم عدد ساعات الصيام موعد الافطار التوقيت 2021/4/13 14 ساعة و41 دقيقة 21 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/14 14 ساعة و43 دقيقة 22 :6 مساءاً القاهرة 2021/4/15 14 ساعة و 45 دقيقة 22 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/16 14 ساعة و 47 دقيقة 23 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/17 14 ساعة و49 دقيقة 24 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/18 14 ساعة و 51 دقيقة 24 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/19 14 ساعة و 53 دقيقة 25 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/20 14 ساعة و55 دقيقة 25 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/21 14 ساعة و57 دقيقة 26 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/22 14 ساعة و 59 دقيقة 27 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/23 15 ساعة و دقيقة واحدة 27 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/24 15 ساعة و دقيقتين 28 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/25 15 ساعة و4 دقائق 29 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/26 15 ساعة و6 دقائق 29 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/27 15 ساعة و 8 دقائق 30 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/28 15 ساعة و10 دقائق 31 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/29 15 ساعة و12 دقيقة 31 : 6 مساءاً القاهرة 2021/4/30 15 ساعة و14 دقيقة 32 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/1 15 ساعة و16 دقيقة 32 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/2 15 ساعة و17 دقيقة 33 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/3 15 ساعة و19 دقيقة 34 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/4 15 ساعة و21 دقيقة 34 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/5 15 ساعة و23 دقيقة 35 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/6 15 ساعة و24 دقيقة 36 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/7 15 ساعة 26 دقيقة 36 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/8 15 ساعة و 28 دقيقة 37 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/9 15 ساعة ونصف 38 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/10 15 ساعة و 31 دقيقة 38 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/11 15 ساعة و 33 دقيقة 39 : 6 مساءاً القاهرة 2021/5/12 15 ساعة و 35 دقيقة 40 : 6 مساءاً القاهرة

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