انت الان تتابع تفاصيل خبر أسعار الدواجن اليوم.. سعر الفراخ والبط والسمان والكتكوت والبيض والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 13 إبريل لعام 2021م من الموضوعات الهامة التي يبحث عنها الكثير من المصريين الراغبين في الشراء والبيع بمصر، حيث ارتفعت معدلات البحث حول بورصة الدواجن في السوق المصري بمختلف أنواعها، لذلك سوف نستعرض في التقرير التالي جميع معلومات عن أسعار الدواجن وفقًا لآخر التحديثات في السوق المصري.

نوضح لكم كافة التفاصيل عن أسعار الدواجن وتشمل الكتاكيت وأمهات الكتاكيت البيضاء والبط والدجاج وكرتونة البيض الأصلي والبيض الأحمر وغيرها، حيث تعكس أسعار الدواجن الاهتمام اليومي للمواطن المصري، وإليكم تقرير أسعار الدواجن حسب آخر تطورات سوق الدواجن.

أسعار الدواجن اليوم 13 أبريل لعام 2021م

يتراوح سعر كيلو الدجاج الأبيض من 31 جنيهًا إلى 32 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو دجاج ساسو من 35 جنيهًا إلى 36 جنيهًا، ويتراوح سعر كيلو دجاج المدينة من 35 جنيهًا إلى 36 جنيهًا، وكذلك سعر الكيلو من أمهات الدجاج الأبيض تراوحت أسعارها بين 21 و 22 جنيهًا.

سعر الكتكوت اليوم 13 أبريل لعام 2021م

يتراوح سعر الكتكوت الأبيض يبلغ من العمر يوم واحد من 5 جنيهات إلى 5.25 جنيهات، وللعلم كان سعر كتكوت ساسا يبلغ من العمر يوم واحد من 2 إلى 2.25 جنيه، وكان سعر كتكوت يبلغ من العمر يوم واحد جنيهًا 3 إلى 3.25 جنيه .

أسعار البط اليوم 13 إبريل لعام 2021

تراوحت أسعار لحم البط الفرنسي من 24 جنيهًا إلى 24.5 جنيهًا، وكذلك في حين تراوحت أسعار لحم البط المسكوفي من 47 جنيهًا إلى 47.25 جنيهًا ، وتراوحت أسعار لحم البط مالارد من 31 جنيهًا إلى 32.5 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم 13 أبريل لعام 2021م

اليون تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر من 34 جنيهاً إلى 35 جنيهاً، وتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض من 31 جنيهاً إلى 32 جنيهاً ، وتراوح سعر كرتونة البيض الجماعي من 32 جنيهاً إلى 33 جنيهاً .

أسعار السمان اليوم 13 أبريل لعام 2021م

اليوم الاثنين تم تسجيل سعر الفقس “البني البري” الذي يبلغ عمره يوم واحد فقط بين 2.25 جنيه و 2.50 جنيه، وسعر “الهجين الأبيض” كان من 2.75 إلى 3 جنيهات فقط ، وسعر “الهجين” وصل كتكوت السمان الأبيض إلى عمر 14 يومًا من 5.50 إلى 6 جنيه .