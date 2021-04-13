/626947/إيقاف-الشيخ-الطاروطي-تفاصيل-غلق-أول-مسجد-بسبب-مخالفات-في-رمضان

منعت وزارة الأوقاف، الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، من أي عمل دعوي أو إمامة في المساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم في الوزارة.

غلق مسجد مجمع الطاروطي

وقررت وزارة الأوقاف، غلق مسجد مجمع الطاروطي في قرية طاروط في الزقازيق في مديرية أوقاف الشرقية، بناءً على مذكرة مديرية أوقاف الشرقية والمعتمدة من رئيس القطاع الديني رئيس غرفة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية بشأن مخالفة الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح درويش وشهرته عبد الفتاح الطاروطي.

الطاروطي لم يلتزم بالضوابط

وأوضحت الوزارة، أن الشيخ عبدالفتاح الطاروطي أمّ المصلين في مسجد مجمع الطاروطي، دون الالتزام بالضوابط الوقائية والإجراءات الاحترازية، مخالفًا بذلك تعليمات الوزارة في هذا الشأن.

منع الطاروطي من أي عمل دعوي

كما قررت اللجنة، منع الشيخ الطاروطي من أي عمل دعوي أو إمامة بالمساجد لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة لما بدر منه من مخالفة تتمثل في عدم اتباع إجراءات التباعد وعدم الالتزام بالضوابط الاحترازية بالمسجد حال إمامته للمصلين في صلاة التراويح وعدم قيامه بما يلزم لتنبيههم.

عدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس

وشددت الوزارة على أنه ينبه على المديريات عدم تمكينه من القراءة أو إمامة الناس بمساجدها لحين مثوله أمام لجنة القيم بالوزارة، مع مخاطبة الهيئة الوطنية للإعلام بمخالفاته، لاتخاذ ما تراه لازمًا حيال المخالفة، وتكليف مديرية أوقاف الشرقية بغلق المسجد بأقفال من المديرية والاحتفاظ بمفاتيح المسجد في المديرية.

قرارات الحكومة بشأن المساجد في رمضان

وكان قد أصدر مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، القرار الوزاري رقم 655 لسنة 2021 بشأن ضوابط شهر رمضان المعظم، بحيث يكون استقبال المساجد للمصلين لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان وفق ما يلي:

1- ألا تزيد مدة الصلاة على 30 دقيقة.

2- قصر استقبال النساء لأداء صلاة التراويح على المساجد الكبرى المخصص بها أماكن لهن.

3- الالتزام بعدم اصطحاب الأطفال لصلاة التراويح.

4- الالتزام بعدم استقبال المصلين في المساجد أو ملحقاتها لأداء صلاة التهجد.

5- عدم السماح بالاعتكاف بالمساجد أو أي من ملحقاتها.