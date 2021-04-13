/626950/الإمام-الطيب-الإسلام-ليس-دين-تضييق-على-معتنقيه-فيديو

توجه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال الطيب، خلال تقديمه لبرنامج "الإمام الطيب"، والمذاع عبر فضائية دي إم سي، اليوم الثلاثاء: "ازدياد المسلم علمًا أن مبادئ الدين الذي يعتنقه تحقق نظريًا وعمليًا، سعادة الفرد في الدنيا والآخرة، فضلًا عن اقتناع غير المسلم أن الإسلام ليس كما يصوره أعداؤه دين دماء وحروب وتضييق على معتنقيه".

الإسلام على العكس من ذلك

وقال شيخ الأزهر الشريف، إن الإسلام على العكس من ذلك دين سلام وتعاون وتسامح ورحمة متبادلة بين الناس، وبينهم وبين الحيوان والنبات والجماد.

وأضاف الطيب، أن الإسلام شأن سائر الأديان السماوية السابقة يدعو إلى الرحمة وانتشال الإنسان من أوحال الضلال وهدايته للتي هي أقوم كلما تفرقت به السبل واشتبهت عليه المسائل.

وأردف شيخ الأزهر، أن أهم خصائص رسالة الإسلام وأولاها بالتوضيح والبيان هي الوسطية، مستشهدًا بقوله تعالى في سورة البقرة: "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا".

وأشار الإمام الأكبر إلى أن "الآية الكريمة عند تأملها يتضح أصالة موقع الأمة الإسلامية ومسؤوليتها في قيادة الإنسانية وتصحيح مسيرتها".

الرئيس السيسي يهنئ نظيره العراقي

وأجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الإثنين، اتصالاً هاتفياً مع السيد برهم صالح، رئيس الجمهورية العراقية، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى الرئيس العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته لدولة العراق الشقيقة بتحقيق الأمن والاستقرار.

ومن جانبه، أعرب الرئيس العراقي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة من السيد الرئيس، متمنياً لمصر حكومة وشعباً التقدم والازدهار.

الرئيس السيسي يهنئ أمير الكويت

كما توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى اتصالاً هاتفياً بالتهنئة لسمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة إلى العاهل الكويتي بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، معرباً سيادته عن خالص تمنياته بالتقدم والازدهار لدولة الكويت حكومة وشعباً.

ومن جانبه أعرب العاهل الكويتي عن امتنانه للتهنئة واللفتة الكريمة للرئيس بمناسبة الشهر الكريم، متمنياً لمصر حكومة وشعباً كل تقدم وازدهار وسلام.

الرئيس السيسي يهنئ ولي عهد أبو ظبي

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً مع سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

وتوجه السيد الرئيس، بالتهنئة لولي عهد أبو ظبي، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة المباركة على دولة الإمارات الشقيقة والأمتين العربية والإسلامية باليُمن والبركات، وأن يديم على شعبها العزيز نعمة الأمن والاستقرار.

ومن جانبه أعرب سمو الشيخ محمد بن زايد عن خالص شكره وامتنانه لشقيقه السيد الرئيس على هذه اللفتة الأخوية، متمنياً لمصر وشعبها كل التقدم والازدهار.

الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من أمير قطر

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر للتهنئة بحلول شهر رمضان المُبارك.

ونشر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر صفحته على "فيسبوك"، بأن الرئيس عبر خلال الاتصال عن شكره لأمير دولة قطر على تهنئته بهذه المناسبة المباركة، داعياً الله عز وجل أن يُعيدها على شعبي البلدين الشقيقين وكافة الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.