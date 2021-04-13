كلوب:ليس هناك أي خطة لحرمان ريال مدريد من خلق الفرص

/626937/كلوبليس-هناك-أي-خطة-لحرمان-ريال-مدريد-من-خلق-الفرص

تنطلق صافرة بداية الإياب لدور لربع نهائي لدوري أبطال أوروبا، بين ريال مدريد وليفربول غداً في الساعة التاسعة مساء، ويشهد علي اللقاء ملعب الأنفيلد معقل فريق الريدز.

يسعي ليفربول في مباراة الغد أمام ريال مدريد في تحقيق الإنتصار والعودة لأجواء الكرة الأوروبية، وتجنب الأخطاء التي حدثت في لقاء الذهاب علي ملعب ألفريد دي ستيفانو بمدريد، والذي انته بنتيجة ثلاث أهداث مقابل هدف وكان من نصيب الفريق الملكي هدفين أهداهما مدافعي الريدز.

تصريحات يورجن كلوب في المؤتمر الصحفي

جاء اللماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في المؤتمر الصحفي اليوم، لمباراة الإياب لربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، والذي أوضح فيه أخطاء فريقة وأنه يعمل مع الفريق في تجنب تلك الأخطاء والحرص علي الأسلوب الدفاعي امام ريال مدريد.

قال" للتغلب علي ريال مدريد عليك الدفاع بأعلي مستوي لديك، الهدف الأول الذي سجلوه في مباراة الذهاب كان أكبر مثال علي ذلك، تمريره رائعه واستقبال مدهش وهدف لايصدق، علينا الدفاع أولان ثم علينا خلق الفرص".

وأضاف" لاتريد أبدا أن تري شباكك تهتز، لايمكننا تجاهل الدفاع وإلا سنعاقب، ليس لدي فكرة عما اذا كان في العالم فريق، يمكنه حرمان ريال مدريد من خلق الفرص".

كلوب عن فينيسيوس

وأختتم" لم أتفاجأ بموهبة فينيسيوس جونيور الجميع يعلم قدراته، حتي قبل الإنضمام لريال مدريد، علينا تجنب التمريرات له بأي طريقة وهذه مهمة صعبة علينا".