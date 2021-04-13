كوكا:إذا كان لدي المزيد من الدقائق لسجلت العديد من الأهداف

/626942/كوكاإذا-كان-لدي-المزيد-من-الدقائق-لسجلت-العديد-من-الأهداف

حسم فريق أوليمبياكوس لقب الدوري اليوناني قبل انتهاء أحداث الموسم، بفارق النقاط علي وصيف الدوري، برصيد 22 نقطة، ويتصدر الدوري برصيد 76 نقطة، ويحتلي فريق أريس المركز الثاني برصيد 54 نقطة.

تحدث الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف في صفوف الفريق اليوناني أوليمبياكوس، بعد مباراة الفريق في الأحد الماضي امام باناثينايكوس في الدوري والتي تألق فيها كوكا وسجل هدفين في المباراة التي انتهت لصالح أوليمبياكوس بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف.

تصريحات كوكا بعد لقب الدوري

قال" أهدي لقب الدوري قبل كل شئ لوالدي وكل أصدقائي وجمهور أوليمبياكوس، وأشعر بسعادة كبيرة في النادي، كل شئ في النادي رائع المدرب وزملائي، كل شئ هنا رائع لدينا فريق رائع وكلنا سعداء".

وأكد" قبل كل شئ أحب أن أشكر الله علي كل شئ، لأن كل شئ يحدث له سبب، هذا أفضل المواسم لدي مع النادي ولدي المزيد من التطلع في تسجيل الأهداف".

كوكا وعن المستقبل

وأردف" لا أفكر في المستقبل ولكن مازال هناك الكثير علي من تحقيقة وأنا متعطش للمزيد، وسر نجاحنا في الفريق هو التفاني وإنسجام الفريق، بيدرو مارتينيز هو مدرب جيد جداً ولقد ساعدني في الكثير من الأشياء في تحقيقها في الفترة الماضية".

وأختتم" أعتقد انني حظيت بموسم جيد ولا أعتقد انه الأفضل، لأنني لعبت ووقت اقل بسبب إصابتي بفيروس كورونا، ومن الواضح انه إذا كان لدي المزيد من الوقت لسجلت المزيد من الإهداف".