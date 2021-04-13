/626946/أحمد-علي-يطالب-الحكومة-بضبط-الإنفاق-ووجود-بيانات-واضحة-للمشروعات-فيديو

قال النائب أحمد علي، عضو مجلس النواب:” هناك زيادة فى العجز النقدي للدولة فى الحساب الختامي للعام المالي 2019/2020، حيث بلغت نسبتها 437 مليارجنيه ديون مستحقة للغير، مشيرًا إلي ضعف كفاءة مؤشر التحصيل، لافتا إلي أن نسبت العجز فى العام 2006بلغت 226مليار جنيه، مؤكدا على ان تحصيل الإ يرادات سيخفض نسبة العجز فى الموازنة العامة مع زيادة الإنفاق الإستثماري. أحمد على: الهيئات الخدمية بلغ عددها 160 هيئة وأشار أحمد علي عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لموقع "دوت الخليج" أن الهيئات العامة الخدمية بلغ عددها 160هيئة منها 29هيئة لم تقم مجالس إدارتها باعتماد الحساب الختامي لها.

أحمد على يستعرض ملاحظاته بشأن البيان الختامى ولفت عضو مجلس النواب، أحمد على، إلي أن الهيئات العامة الاقتصادية بلغ عددها 50 هيئة منها 14هيئة خسرىت مبالغ مالية كبيرة مثل هيئة سكك حديد مصر والتي بلغت خسارتها 12مليار و 700مليون جنيه إضافة إلي 55مليار خسائر مرحلة. وتابع احمد علي عضو مجلس النواب أن الهيئة الوطنية للإعلام وماسبيرو بلغت خسائرها 7 مليار و 600مليون جنيه ، مشددا على ضرورة وجود موازنة عامة موحدة للوزارات، مشيرا إلي أن هناك موازنة للوزارة وديوان الوزارة وهذا يعد ضد مبدأ شمول الموازنة وهذا ما تم تصحيحه فى مضبطة الجلسة . وأكد أحمد علي، على ضرورة ضبط الإنفاق وجود بيانات واضحة بشأن المشروعات الجارية والعمل على تحين مناخ الاستثمار وتنمية موارد الدولة. وطالب أحمد علي، عضو مجلس النواب، الالتزام بموازنة البرامج والأداء، والمعني بها تحديد المبالغ المطلوب صرفها والجهات او المشروعات التي تصرف لها. جاء هذا عقب الجلسة العامة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة وبعض الهيئات العامة الإقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، وحسـاب ختامي الخـزانـة العـامة عن السنة المالية 2019 / 2020.

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