/626948/النائب-محمد-منظور-إنشاء-أكبر-مصنع-للغزل-في-مصر-انجاز-جديد-في-عهد-الرئيس-السيسي
قال النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم بالمحلة الكبرى، بطاقة إنتاجية متوسطها 30 طن غزل في اليوم الواحد، سيسهم في تحقيق نقلة نوعية كبيرة في مجال صناعة الغزل والنسيج، مما يزيد من قيمة القطن المصري بدلاً من تصديره خام للخارج.
محمد منظور: إنشاء أكبر مصنع للغزل إنجاز كبير للدولة
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، محمد منظور، في بيان، أن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم على أرض مصر، يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجلات انجازات الدولة المصرية الضخمة في كافة القطاعات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مُؤكدًا أن وزارة قطاع الأعمال أعدت خطة تنفيذ شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للنهوض بقطاع الغزل والنسيج واستعادة مكانة مصر في هذه الصناعة العريقة.
محمد منظور يطالب الحكومة بسرعة إعداد آليات تحفيز المزارعين
وطالب النائب محمد منظور، عضو مجلس الشيوخ، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، الحكومة بسرعة إعداد آليات تحفيز المُزارعين المصريين على زراعة القطن لمُضاعفة الرقعة الزراعية منه لتوفير احتياجات الصناعة المصرية من الغزل والنسيج بهدف عودة ريادته كما كان في السابق بل أفضل عما كان عليه.
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