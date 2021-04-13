/626951/عاجل-إيقاف-إمام-عاشور-وأحمد-عيد-لاعبي-الزمالك-بعد-سب-الأهلي

أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوباتها الموقعة علي عدد من لاعبي الزمالك علي خلفية الفيديو المنتشر الذي يحتوي علي ألفاظ خادشة ومسيئة لعدد من رموز الأهلي.

وأصدرت لجنة الإنظباط قراراها بوقف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الفريق الاول للزمالك 12 مباراة لكل منهما علي خلفية أحداث مباراة الشباب بين القطبين وذلك لظهورهما في فيديو مسئ لرموز النادي الأهلي. كما أعلنت اللجنة إيقاف 7 لاعبين من فريق الشباب بنادي الزمالك لمدة لمدة 8 مباريات مقبلة لكل لاعب .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. إيقاف إمام عاشور وأحمد عيد لاعبي الزمالك بعد سب الأهلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.