صور.. وفد من هيئة الرعاية الصحية يزور مؤسسات طبية إيطالية

جدة - نرمين السيد - زار وفد من الهيئة العامة للرعاية الصحية تضمن مسؤولين وقيادات تنفيذية إيطاليا، بهدف تعزيز التعاون فى مجال الرعاية الصحية والتمريض، وبحث آليات نقل الخبرات الإيطالية فى المجال الصحى والتمريض إلى المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة للهيئة بمختلف محافظات مصر.





وأشارت الهيئة، فى بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الوفد ضم الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتورة كوثر محمود عضو مجلس الإدارة بالهيئة والمشرف العام على التمريض بمشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ونقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، إضافة إلى عدد من مسؤولى تنفيذ وإدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأضافت أن زيارة الوفد شملت مناقشة أساتذة من كليات التمريض بجامعات سان رافال وميلانو الإيطالية، ومديرى إدارات (أبحاث وتطوير المهن الصحية، تدريب الشركات) بمعهد الاستشفاء والرعاية العلمية سان دوناتو، ومدير قسم سان دوناتو لدورة الشهادة فى التمريض بجامعة ميلانو، لبحث سبل التعاون مع الجانب الإيطالى فى تنمية مهارات الفرق التمريضية بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية المسؤولة عن تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل، وذلك من خلال التعاون فى مجالات التدريب والتعليم للتمريض، وكذلك نقل خبرات أنظمة التمريض من إيطاليا إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة.

وتابع بيان الهيئة: "زار الوفد مستشفى سان دوناتو إحدى مستشفيات مجموعة سان دوناتو الإيطالية، بمرافقة كلًا من البروفيسور أليساندرو جيامبرتى رئيس قسم جراحة القلب للأطفال ومجموعة المراهقين والبالغين لأمراض القلب، والبروفيسور أليساندرو فريجيولا مدير جراحة القلب للأطفال والمواليد الخلقية ومدير التعاون الطبى الدولى ورئيس جمعية مرضى القلب للأطفال"، مشيرًا إلى أنهم تفقدوا خلال الزيارة أجنحة الرعاية المركزة والعناية المخصصة لحالات علاج أمراض القلب بالمستشفى وأجنحة ما بعد الجراحات المتقدمة، فى إطار بحث سبل التعاون بين مجموعة مستشفيات سان دوناتو ومجموعة مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية فى مجالات تدريب الأطباء وتقديم العلاج المتقدم فى علاج أمراض القلب.

ولفت إلى أن الوفد استعرض خلال الزيارة مجهودات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى توفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد داخل محافظاتهم دون الحاجة إلى السفر للداخل أو الخارج للعلاج، والذى أسهم فى تنمية القطاع الصحى لمصر، وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصرى وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

ودعا الوفد البروفسير أليساندرو جيامبرتى، والبروفوسير أليساندرو فريجيولا لمناظرة نتائج تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ببعض محافظات مصر وتوفير المنشآت الصحية لهيئة الرعاية كامل الخدمات الصحية لهم بأعلى مستويات الجودة العالمية وما نتج عنه من إعادة بناء ثقة المواطن فى النظام الصحى المصرى، هذا واتفق الجانبان على إيفاد خبراء من إيطاليا وكذلك سفر مدربين من مصر لإيطاليا لتبادل الخبرات فيما بينهم والاستفادة القصوى لمستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى مجال خدمة منتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد.

وأكد الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، علاقات الشراكة التاريخية طويلة الأمد التى تجمع مصر وإيطاليا، والمتواصلة لتمهيد الطريق لآفاق جديدة من التعاون المثمر فى العديد من المجالات، وأهمها التعاون الوثيق فى تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل على أرض مصر بدءًا من التعاون فى البنية التحتية ووصولًا إلى التعاون فى تدريب الفرق الطبية بمختلف التخصصات بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأشار إلى قدرة الدولة الإيطالية على تنفيذ نظم صحية قوية تساعد العالم من خلالها على اكتساب الخبرات والمعارف الحقيقية لتطبيق تلك النظم الصحية.

وأشار السبكى إلى أهمية تبادل الخبرات وضرورة التضامن والتكاتف بين البلدان فى بناء نظم رعاية صحية قوية أكثر عدلًا وشمولية، حيث يتمتع كل فرد بحقه فى الحصول على الرعاية الصحية بجودة وكرامة ودون تمييز، وموجهًا الشكر والتحية إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على جهودها المبذولة والمتواصلة لتطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد ومده إلى كل محافظات مصر، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحى سواء داخل مصر أو خارجها، لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لـ100 مليون مصرى وبأعلى مستويات الجودة العالمية.

تأتى هذه الزيارة فى إطار سعى الهيئة العامة للرعاية الصحية، أداة الدولة الرئيسية فى تقديم الخدمات الصحية لمنتفعى التأمين الصحى الشامل الجديد، فى تقديم نموذج متطور للخدمات الصحية للمنتفعين وعلى أعلى مستويات الجودة العالمية، تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية الرئيس عبدالفتاح السيسى بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين، وكذلك تحقيقًا لأهداف رؤية مصر للتنمية الشاملة المستدامة 2030.